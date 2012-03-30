Жена николаевского насильника боится, что на ее мужа «спустят всех собак»

Жена подозреваемого Евгения Краснощека Инга Славинская боится, что на ее супруга "спустят всех собак", так как у него сейчас "нет защиты". Об этом она призналась в интервью "Сегодня".

"Я уверена, на него и так вешают много того, чего он не делал...", — рассказала женщина.

О смерти Оксаны Макар Инга Славинская узнала вчера утром.

"Как человека мне ее очень жалко. Но скажу так: она невовремя умерла. Почему так говорю? Потому что у моего мужа сейчас нет защиты и на него могут повесить еще кучу собак".

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 18-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего с целью скрыть следы преступления попытались ее сжечь.

Пострадавшая с ожогами 55% тела была госпитализирована в центр термической травматологии в крайне тяжелом состоянии.

16 марта О.Макар переправили в Донецкий ожоговый центр.

29 марта, девушка умерла.