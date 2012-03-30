Продавец ювелирного магазина по дулом пистолета напрасно ждала милицию

03:03, 30 марта 2012
Общество
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В Киевской области злоумышленники ограбили ювелирный магазин на 500 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, неизвестные лица в масках и с предметом, похожим на пистолет, ворвались в отдел драгоценных металлов в магазине города Яготин. Угрожая женщине-продавцу, разбойники завладели ювелирными изделиями на сумму 500 тыс. грн. и скрылись в неизвестном направлении.

На данный момент продолжаются поиски злоумышленников, проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия. Милиция возбудила уголовное дело согласно ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Нападающим грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Как выяснилось в ходе проверки, помещения было оборудовано тревожной кнопкой, но она не была подключена. Во время опроса стало известно, что продавец уверенно жала на кнопку, надеясь, что через несколько минут появится милиция.

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