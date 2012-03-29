Дело Макар переквалифицировали в «преднамеренное убийство»

Главное следственное управление МВД Украины по поручению Генеральной прокуратуры переквалифицировало дело по обвинению троих николаевских молодчиков в изнасиловании 19-летней Оксаны Макар со статьи «покушение на убийство» на статью «преднамеренное убийство» Уголовного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщили начальник пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко и начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук.

Они объяснили, что статью переквалифицировали в связи с тем, что от полученных телесных повреждений О.Макар сегодня умерла в больнице.

В.Полищук отметил, что таким образом мужчины обвиняются в совершении преднамеренного убийства с особой жестокостью, изнасиловании, один из них - в изнасиловании неестественным способом. Таким образом, обвиняемых могут осудить на сроки заключения до 15 лет или к пожизненному заключению, сказал В.Полищук.

В то же время он отметил, что смерть О.Макар не помешает дальнейшему расследованию дела, поскольку «уже собрана очень серьезная доказательная база», в которой, кроме прочего, задокументированы свидетельства, которые успела предоставить правоохранителям потерпевшая. По словам В.Полищука, сейчас назначены и проводятся дополнительные экспертизы, в частности пожарно-техническая, судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемых.

В свою очередь, Ю.Бойченко сообщил, что с учетом того, какой резонанс в стране вызвало это дело, органы прокуратуры поручили МВД закончить досудебное следствие до конца апреля.

Также Ю.Бойченко напомнил, что в середине марта по указанию генерального прокурора в Николаев была отправлена группа специалистов, которые провели проверку соблюдения следователями по делу действующего законодательства. «И эта группа выявила серьезные недостатки в действиях следователей, как при проведении доследственной проверки, так и проведении следствия», - сказал Ю.Бойченко.

По его словам, в связи с этим из-за необеспечения надлежащего прокурорского надзора освобожден от должности прокурор Центрального района г. Николаев, его заместитель, объявлен выговор прокурору города, его заместителю, а также заместителю прокурора Николаевской области.

В свою очередь В.Полищук сообщил, что в связи с допущенными нарушениями при расследовании дела О.Макар к ответственности, в том числе с увольнением из органов внутренних дел, привлечены многие должностные лица и сотрудники николаевской милиции. В том числе строго предупреждена молодая девушка-следователь, которая работает на должности всего полгода, и в производстве которой сначала находилось резонансное дело.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин заманили в квартиру 18-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего с целью сокрытия следов преступления пытались ее сжечь.

Спострадавшая с ожогами 55% тела была госпитализирована в центр термической травматологии в очень тяжелом состоянии.

16 марта О.Макар переправили в Донецкий ожоговый центр.

Сегодня, 29 марта, девушка умерла.