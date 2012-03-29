Ночью в Луганской области горела шахта: на смене работало 293 горняка

Вчера, 28 марта, в 22 час. 35 мин. в городе Суходольске Краснодонского района Луганской области на шахте „Суходольская-Восточная” ПАО „Краснодонуголь” произошел пожар.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Луганской области, на горизонте 956 метров произошло возгорание деревянных конструкций крепления. В тот момент в шахте работали 293 горняка. В 00 час. 50 мин. 29 марта горняки самостоятельно вышли на поверхность и около часа ночи четырьмя отделениями Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуголь пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.