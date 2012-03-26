Пропавший львовский редактор знал, что его разыскивают

Главного редактора червоноградской газеты „Новини Прибужжя” Виталия Павлишина нашли сегодня около 18.00 возле одного из отделений „Ощадного банка” на улице Окуневского во Львове, куда журналист зашел, чтобы снять деньги.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области Александр Рудяк.

Он отметил, что В.Павлишина доставили в главное управление милиции, где сейчас проводятся следственные действия с целью установления, где находился журналист с момента исчезновения, поскольку было возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

По словам А.Рудяка, В.Павлишин знал, что его разыскивают.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 17.55 сотрудники уголовного розыска задержали во Львове на улице Окуневского редактора червоноградской газеты «Новини Прибужжя» В.Павлишина, который пропал 21 марта. Журналист чувствует себя хорошо.

В поиске В.Павлишина было задействовано около 200 сотрудников милиции.

22 марта в милицию с заявлением об исчезновении В.Павлишина обратился его отец, который сообщил, что сын 21 марта вышел из здания редакции газеты, в которой работает, на обеденный перерыв и домой не вернулся. Вне зоны досягаемости был мобильный телефон журналиста.

В.Павлишин много лет работал в разных изданиях Львова и области.

Сегодня у него день рождения, ему исполнилось 39 лет.