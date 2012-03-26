Луганские шахтостроители готовятся к забастовке

Трудовой коллектив публичного акционерного общества «Трест «Луганскшахтопроходка» 20 апреля начнет на рабочих местах забастовку с требованием погасить долги по зарплате.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности.

По словам председателя Луганской шахтостроительной территориальной организации Укруглепрофсоюза Алексея Швечикова, кроме забастовки на рабочих местах в течение 72 дней шахтостроители планируют провести три массовых акции протеста. Первая акция намечена на 27 апреля у здания Луганской облгосадминистрации.

Шахтостроители требуют погасить предприятию долги за выполненные еще в 2010 году работы на шахте № 10 «Нововолынская». Сумма долга составляет около 21 млн. грн., из которых свыше 10 млн. грн. – невыплаченная работникам треста зарплата.

Около 700 бывших и нынешних работников треста «Луганскшахтопроходка» более года не могут получить от 15 тыс. до свыше 20 тыс. грн. заработка. «Многие люди уже уволились, так и не дождавшись справедливости, - заявил А.Швечиков, - но их права, когда мы все же добъемся погашения долгов, также не должны быть ущемлены».

«Шахтостроители дают Минэнергоуглю последний шанс решить проблему с задолженностью без применения крайних мер, - объяснил он назначение забастовки на 20 апреля. – У отраслевого министерства есть месяц, чтобы начать ее погашение».

По словам А.Швечикова, на сегодняшний день Министерство энергетики и угольной промышленности хранит молчание, луганским шахтостроителям даже не предоставили гарантийное письмо и протокол с четко обозначенными сроками погашения задолженности.