Сотрудникам банка за украденных 10 млн дали по 11 лет тюрьмы

В Херсонской области к 11 годам лишения свободы приговорены двое сотрудников банка за кражу средств со счетов клиентов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, Чаплинский райсуд вынес приговор начальнику и кассиру регионального отделения одного из коммерческих банков, которые в период с 2004 по 2007 год фиктивно расторгали договоры, подделывали заявления на выдачу наличных средств и снимали денежные средства от имени клиентов банка.

В результате преступных действий злоумышленники присвоили почти 10 млн. грн.