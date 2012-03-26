Сотрудникам банка за украденных 10 млн дали по 11 лет тюрьмы
18:57, 26 марта 2012Общество
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Чаплинский райсуд вынес приговор начальнику и кассиру регионального отделения одного из коммерческих банков, которые в период с 2004 по 2007 год снимали денежные средства от имени клиентов банка
В Херсонской области к 11 годам лишения свободы приговорены двое сотрудников банка за кражу средств со счетов клиентов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, Чаплинский райсуд вынес приговор начальнику и кассиру регионального отделения одного из коммерческих банков, которые в период с 2004 по 2007 год фиктивно расторгали договоры, подделывали заявления на выдачу наличных средств и снимали денежные средства от имени клиентов банка.
В результате преступных действий злоумышленники присвоили почти 10 млн. грн.
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