Госдолг Украины в феврале сократился на полпроцента

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 29 февраля 2012 года составил 472 млрд 901 млн 412,63 тыс. грн, или 59 млрд 211 млн 115,09 тыс. долл., что на 0,5% меньше показателя на конец января 2012 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 29 февраля 2012 г. составил 297,48 млрд грн (62,91% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 37,25 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 175,42 млрд грн (37,09%), или 21,96 млрд долл.

Государственный долг Украины на конец февраля 2012 г. составил 360,33 млрд грн (75,2%), или 45,12 млрд долл. Государственный внешний долг составил 197,02 млрд грн (41,66%), или 24,67 млрд долл. Государственный внутренний долг составил 163,3 млрд грн (34,53%), или 20,45 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 112,57 млрд грн (23,8%), или 14,095 млрд долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 100,46 млрд грн (21,24%), или 12,58 млрд долл.; гарантированный внутренний долг – 12,12 млрд грн (2,56%), или 1,52 млрд. долл.

По информации Минфина, уменьшение суммы государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте в феврале на 2,32 млрд грн произошло за счет проведения платежей по займам МВФ.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн.