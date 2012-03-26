Немецкие эксперты говорят, что 60% теплосетей Киева следует пустить в утиль

Немецкие эксперты рекомендуют заменить около 60% трубопроводов в Киеве с постепенным отказом от центральных тепловых пунктов (ЦТП) и установкой индивидуальных (ИТП). При этом дома должны быть оборудованы приборами учета тепла.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Киевэнерго», ссылаясь на заключение компании ECHI (Energieconsulting Heidelberg International, Германия), которая выполнила технический аудит столичных тепловых сетей по заказу столичной энергокомпании.

По мнению экспертов, эксплуатация теплового хозяйства Киева без существенных изменений приведет к ухудшению услуг, предоставляемых потребителям, и увеличению потерь тепла.

Ориентировочные расходы на реализацию проекта – 10,1 млрд. грн. Результатом этих капиталовложений станет улучшение надежности теплоснабжения города и экономический эффект и для «Киевэнерго», и для потребителей.

«Заключение независимых экспертов подтверждает единственно правильный путь развития городской системы теплоснабжения – инвестировать в ее модернизацию. Это миллиарды гривень, которые без нагрузки на городской бюджет можно привлечь только в рамках государственно-частного партнерства. Потеря времени в данном случае приведет к необратимым процессам разрушения системы теплоснабжения Киева, угрозе безопасности киевлян, росту расходов на поставки тепла и потере его качества», – считает генеральный директор ПАО «Киевэнерго» Александр Фоменко.

Как отмечают в энергокомпании, в 2011 году ПАО «Киевэнерго» и ECHI договорились о проведении технического аудита теплосетей Киева. Цель аудита – определить инвестиционные приоритеты модернизации теплосистемы столицы.