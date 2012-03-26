Киевское метро «откроет двери» для тех, кому уже есть 18
16:25, 26 марта 2012Общество
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Приглашают 30 марта
КП «Киевский метрополитен» приглашает киевлян на День открытых дверей, который состоится 30 марта.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, посетителям предложат блиц-презентацию деятельности метро, экскурсию по подземным объектам станций, а также ответы на все вопросы относительно работы метрополитена.
Принять участие в акции приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет.
Предварительная регистрация проводится 28 и 29 марта по телефонам: 238-44-25 и 238-54-68.
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