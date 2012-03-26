Ревнивый муж застрелил жену и ее тетю

Сегодня в Днепропетровске в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали ранее судимого 39-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в совершении двойного убийства.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

По информации ОСО, 23 марта днем в милицию поступило сообщение о совершении двойного убийства в частном доме в Красногвардейском районе Днепропетровска.

В кухне на диване с огнестрельным ранением головы и спины стражи порядка обнаружили тело 25-летней хозяйки жилища – жены подозреваемого. На полу с огнестрельным ранением лица, брюшной полости и конечностей был обнаружен труп ее 37-летней тети.

24 марта ГУ МВД в Днепропетровской области распространило в СМИ заявление о розыске вооруженного злоумышленника и вознаграждении в сумме 10 тыс. грн. за информацию о его местонахождении.

По предварительным данным, подозреваемый застрелил из пистолета свою жену и ее тетю из-за ревности.

Следственным отделом Красногвардейского райотдела милиции Днепропетровска возбуждено уголовное дело согласно п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более лиц). В соответствии с санкцией указанной статьи, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Ведется следствие.