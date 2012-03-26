Во время драки на Лукьяновском рынке предпринимателю выбили глаз

Сегодня утром была предпринята очередная попытка рейдерского захвата Лукьяновского рынка в Киеве. Об этом сообщила лидер общественного объединения "Одне питання" Диана Дрижакова, пишет Gazeta.ua.

"Около 6 часов утра к рынку подъехало порядка 6 автобусов. Из них вышли более 60 человек спортивного телосложения сломали ворота. Новый директор ООО"Квіткова галявина" подбадривал их, говорил: "заходите и ломайте все". На территорию рынка спортсмены ворвались с огнетушителями, завязалась драка. В результате потасовки пострадало несколько человек. Я сама лично вызвала "скорую". Одному из пострадавших выбили глаз, многие травмировали руки", - рассказала Дрижакова.

По ее словам, во время инцидента присутствовало несколько милиционеров, однако они в драку не ввязывались: дрались только приехавшие молодчики и предприниматели.

Как отметила лидер общественной организации, вскоре приехала милиция и забрала двоих рейдеров, которых вывели предприниматели.

Сейчас на рынке убирают, никаких конфликтов пока нету.

Вместе с тем в столичном главке отметили, что милиция никого не задерживала во время сегодняшнего инцидента на рынке. Кроме того глава пресс-службы милиции Киева Игорь Михалко отметил, что заявлений по поводу того, что кто-то травмировался в ходе драки не было.

"Сейчас милиция обеспечивает охрану общественного порядка. В данный момент там ничего не происходит. Рынок работает в штатном режиме", - сообщил Михалко.

По его словам, в течение последней недели туда довольно часто выезжают наряды милиции.