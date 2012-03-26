В Луганске тюремщиков почтят памятным знаком «Ангел-хранитель»
06:29, 26 марта 2012Общество
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После обсуждения представленных материалов и эскиза памятного знака члены архитектурно-градостроительного совета предложили разработчикам проекта поработать над образом ангела-хранителя
В Луганске в районе административного здания управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Луганской области установят памятный знак «Ангел-хранитель» в честь сотрудников пенитенциарной службы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета.
После обсуждения представленных материалов и эскиза памятного знака члены архитектурно-градостроительного совета предложили разработчикам проекта поработать над образом ангела-хранителя. А также продумать другие варианты размещения, в том числе на фасаде здания.
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