В Луганске тюремщиков почтят памятным знаком «Ангел-хранитель»

В Луганске в районе административного здания управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Луганской области установят памятный знак «Ангел-хранитель» в честь сотрудников пенитенциарной службы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета.

После обсуждения представленных материалов и эскиза памятного знака члены архитектурно-градостроительного совета предложили разработчикам проекта поработать над образом ангела-хранителя. А также продумать другие варианты размещения, в том числе на фасаде здания.