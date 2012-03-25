На Луганские села наступает паводок

В Луганской области в четырех районах из-за разлива рек Айдар и Деркул уже подтоплены девять населенных пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций в Луганской области.

Так, в Беловодском районе подтоплены пять населенных пунктов: поселок Беловодск, села Первомайск, Городище, Бараниковка и КСП «50 лет Октября».

В Станично-Луганском районе от паводка страдают три села: Герасимовка, Югановка и Петровка.

В Старобельском и Новопсковском районах – по одному населенному пункту: с. Хворостяновка и с. Осиновое, соответственно.

Гидрометеоцентр прогнозировал, что паводок в Луганской области начнется в конце 2-й декады марта. Ожидали разлив рек Айдар и Красная. По прогнозам, паводок будет выше, чем в прошлом году, но ниже нормы.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области создан штаб по пропуску ледохода и борьбы с наводнениями и паводками в 2012 году, куда могут обращаться жители, если возникает угроза подтопления их жилья.