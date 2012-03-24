Прокуратура обжалует приговор депутата, которому за убийство дали условно

Прокуратура Днепропетровской области готовит апелляционную жалобу на приговор Довгинцевского районного суда Кривого Рога от 21 марта 2012 г. в отношении депутата Софиевского райсовета, который за убийство человека получил условное наказание.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По информации прокуратуры, в июне 2010 г. депутат средь бела дня на глазах ребенка и родственников смертельно ранил 25-летнего мужчину из охотничьего карабину.

«Государственный обвинитель настаивал в суде на квалификации действий обвиняемого как умышленное убийство, содеянное из хулиганских побуждений, хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия и незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия (п.7 ч.2 ст.115, ч.4 ст.296, ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины) и ориентировал суд на меру наказания в виде 14 лет лишения свободы», - отмечается в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

Однако суд переквалифицировал действия подсудимого на «умышленное убийство при превышении границ необходимой обороны, хулиганство совершенное группой лиц и незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия (ст. 118, ч.2 ст.296, ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины). В результате этого депутату назначено условно наказание в виде 3-х лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.