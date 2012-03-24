Дело Оксаны Макар расследовала 23-летняя девушка

Обвинения в непрофессионализме николаевских следователей имеют под собой основания. Об этом заявил начальник Управления МВД Украины в Николаевской области Валентин ПАРСЕНЮК на 9-й сессии Николаевского областного совета в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ПАРСЕНЮК ознакомил депутатов и представителей средств массовой информации с официальной версией событий, связанных с расследованием дела Оксаны МАКАР. В зале присутствовал также и прокурор Николаевской области Владимир ГАЛЬЦОВ.

По словам В.ПАРСЕНЮКА, обвинения в непрофессионализме, прозвучавшие от генерального прокурора Виктора ПШОНКИ, действительно, обоснованны.

«Скажу честно, это так, - сказал В.ПАРСЕНЮК. – потому что это попытки следователей, которые работают по первому году. Чтобы было понятно, у нас из 340 следователей по области 126 назначены в прошлом году. Или 37%! Потому есть вопросы и к следственному управлению, и к другим службам, как сделать так, чтобы решения принимались теми, кто имеет достаточный опыт».

«Лично ко мне тоже были вопросы, меня критиковали и предупредили о том, что в неполной мере организовано раскрытие данного преступления», - признался начальник облУМВД.

Однако он отметил, что намерен поощрить тех работников, которые сумели быстро раскрыть данное преступление: следователей, оперативных работников, участковых инспекторов милиции, которые «хорошо сделали свое дело».

Как стало известно корреспонденту УНИАН из достоверного источника, один из следователей по делу О.МАКАР – 23-летняя девушка, для которой это дело было одним из первых серьезных расследований.

Напомним, в ночь с 9 на 10 марта трое злоумышленников привели на квартиру 18-летнюю О.МАКАР, изнасиловали ее, а затем пытались задушить и сжечь.