Плющ: вопрос увольнения Шуфрича - это ”вопрос с бородой”

Совет национальной безопасности и обороны поручил премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ выполнить сегодняшнее решение СНБО относительно отстранения Николая РУДЬКОВСКОГО от должности министра транспорта и связи и Нестора ШУФРИЧА – от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ после заседания Совета нацбезопасности.

По словам И.ПЛЮЩА, решение об отстранении двух министров было принято на основе справки, которая была подготовлена к заседанию СНБО относительно деятельности этих двух министров. Также был подготовлен проект решения, в котором предусматривалось, что действия Н.ШУФРИЧА и Н.РУДЬКОВСКОГО не отвечают требованиям к этим должностям и вторым пунктом предлагалось отстранить Н.ШУФРИЧА и Н.РУДЬКОВСКОГО от управления этими министерствами.

И.ПЛЮЩ подчеркнул, что сегодня не рассматривался вопрос относительно отстранения от должности министра внутренних дел Василия ЦУШКО.

В то же время, комментируя решение об отстранении от своих должностей Н.ШУФРИЧА и Н.РУДЬКОВСКОГО, И.ПЛЮЩ отметил, что вопрос относительно Н.ШУФРИЧА «является вопросом с бородой, потому что Виктор Андреевич ЮЩЕНКО, как главнокомандующий, как Президент страны имел возможность сам отслеживать то, что делалось этим чрезвычайно важным институтом – Министерством по чрезвычайным ситуациям».

По словам И.ПЛЮЩА, это, в первую очередь, касается событий в Херсонской области, когда в результате пожаров погибло почти 7 тыс. гектаров леса. И.ПЛЮЩ напомнил, что после этого В.ЮЩЕНКО обращался к Кабинету Министров и, в частности, к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой, чтобы правительство дало надлежащую оценку должностным лицам Министерства, в том числе и министра.

«Вы знаете, что прошло достаточно времени и это не было сделано. Поэтому Виктор Андреевич разделил это на две части – что касается личного состава Министерства по чрезвычайным ситуациям и других подразделений, которые принимали участие в ликвидации этой стихии, - то он высоко оценил и мастерство, и преданность, и всю ту работу, которую они проделали. В то же время он (В.ЮЩЕНКО) осудил роль министра, особенно в вопросе информирования, своевременного развертывания и организации этого дела», - сказал И.ПЛЮЩ.

В частности, секретарь СНБО напомнил, что Н.ШУФРИЧ докладывал, что пожар ликвидирован, в то время как он только разгорался, и Президент был вынужден вернуться на место чрезвычайной ситуации.

По словам И.ПЛЮЩА, информацию о своевременной организации министром мероприятий, связанных с тушением пожара, сегодня на заседании СРНБО опроверг председатель Херсонской ОГА Борис СИЛЕНКОВ, заявив в присутствии Н.ШУФРИЧА, что когда Н.ШУФРИЧ прибыл в Херсон, то он выразил желание поехать на сессию областного совета вместо того, чтобы ехать на место пожара. И только через два часа начал заниматься ликвидацией стихийного бедствия.