Байкеры со всей Украины готовятся к массовым акциям

Байкеры заявляют, что готовы к массовым акциям в случае промедления с расследованием гибели в ДТП вблизи Ужгорода их товарища.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил член байкерской организации "Падонки" Александр СУХАНОВ.

Он, в частности, уточнил, что в Ужгород со всей Украины звонят по телефону байкеры и предлагают помощь.

На вопрос УНИАН, имеют ли байкеры намерение перекрывать центральные автотрассы, А.СУХАНОВ ответил: «Мы не говорим о перекрытии дорог, мы говорим о массовых акциях, хотим просто поступить так, чтобы нас услышали».

А.СУХАНОВ также уточнил, что массовые акции байкеры организуют только в том случае, если правоохранители будут медлить с расследованием дела и если следователи будут настаивать только на одной версии событий.

По словам А.СУХАНОВА, байкеры подождут три-четыре дня, а затем будут принимать решение, проводить ли акции.

Справка УНИАН. По данным прокуратуры Закарпатской области, 19 марта 2012 года около 14.00 автомобиль марки «Фольксваген-Туарег», за рулем которого была жительница Ужгорода, выезжая со второстепенной дороги, допустил столкновение с мотоциклом марки Kawasaki ZX12R, который в то время двигался по главной дороге в направлении КПП «Ужгород». От полученных в результате ДТП травм байкер по имени Сергей, управлявший мотоциклом, умер на месте происшествия. Погибший был участником байкерской организации «Падонки».

20 марта по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть пострадавшего).

По информации закарпатских СМИ, за рулем автомобиля была женщина, она якобы является дочкой депутата Закарпатского областного совета.