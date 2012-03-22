Украина будет почитать Патриарха Слепого весь год

Верховная Рада постановила отметить на государственном уровне 120-летие со дня рождения Патриарха Украинской греко-католической церкви Иосифа Слепого (Иосифа Коберницкого-Дичковского).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовал 361 народный депутат из 412, зарегистрированных в сессионном зале.

Мероприятия по отмечанию 120-летия Патриарха Иосифа Слепого будут проводится в течение всего текущего года.

Парламент рекомендовал Кабинету министров Украины образовать оргкомитет и разработать и утвердить план мероприятий по отмечанию на государственном уровне 120-летия Патриарха И.Слепого.

Кроме того, ВР рекомендовала органам власти содействовать изданию трудов Патриарха И.Слепого; организовать проведение в Киеве научно-практической конференции на тему: «Роль Патриарха Иосифа Слепого в создании государства Украины и формировании национальной идентичности украинского народа»; инициировать вопрос об проведении мероприятий по сохранению и реставрации объектов, связанных с его деятельностью.

Национальному банку Украины ВР рекомендовала выпустить памятные монеты из серии «Выдающиеся деятели Украины» с изображением И.Слепого, а “Укрпочте” - издать серию почтовых конвертов и провести выпуск и спецпогашение марок с его портретом.

Справка УНИАН. И.Слепой родился 17 февраля 1892 года в с. Заздристь Теребовлянского района Тернопольской области.

30 сентября 1917 года митрополит Андрей Шептицкий рукоположил И.Слепого на священника, после чего тот продолжил учебу в Инсбрукском католическом университете (Австрия), где получил степень доктора богословия. Затем учился в Риме.

В 1925 году митрополит А.Шептицкий назначил И.Слепого ректором Львовской духовной семинарии, которая в 1929 году была реорганизована в Богословскую академию. 1 ноября 1944 после смерти А.Шептицкого митрополитом Галицким становится архиепископ И.Слепой.

11 апреля 1945 г. его арестовали. После годичного следствия в киевской тюрьме КГБ военный трибунал приговорил И.Слепого к 8 годам лагерных работ. И.Слепому предписали контрреволюционную деятельность, шпионаж в интересах Ватикана, враждебное отношение к СССР. Отсидев один срок, митрополит И.Слепой был осужден еще к трем. В 1953 году он отправлен на 5 лет в Сибирь. В 1957 г. осужден к 4 годам каторжных работ. Коллегия Верховного суда УССР 27 сентября в 1962 г. постановила “признать И.Слепого особо опасным рецидивистом и определить ему для отбывания наказания в исправительно-трудовых колониях особого режима”.

Под давлением мировой общественности и благодаря усилиям Ватикана Верховный Совет СССР своим постановлением от 12 января 1963 года освободил митрополита с заключения с условием “безвозвратного изгнания из родины”.

9 февраля 1963 г. И.Слепой прибыл в Рим, где прожил и проработал 21 год.

Умер И.Слепой 7 сентября 1984 года в Риме. Похоронен в крипте Собора Св. Софии, а спустя 8 лет после смерти, согласно его завещанию, 29 сентября 1992 года гроб с телом покойника перевезли во Львов и похоронили в крипте Собора Св. Юра рядом с А.Шептицким.