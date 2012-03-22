Прокуратура проверяет законность сбора денег со студентов

Прокуратура Центрально-Городского района Горловки Донецкой области проводит проверку законности действий должностных лиц Горловского государственного педагогического института иностранных языков при сборе благотворительных взносов от студентов учебного заведения на покрытие коммунальных долгов вуза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По предварительным данным, студенческим советом института было принято решение о благотворительных взносах для уплаты задолженности за тепло- и электроснабжение в добровольном порядке. В квитанции платежа отмечалось его назначение, а именно - «благотворительный взнос для оплаты коммунальных услуг». Размер таких взносов колебался от 50 до 250 грн.

В целом во время проведения этой акции студентами было выплачено более 60 тыс. грн.

В прокуратуре уточнили, что в общежитиях института в начале текущего отопительного сезона имел место факт задержки подключения теплоснабжения на 10 суток. Причиной этому стало повреждение теплотрассы и ее ремонт. В дальнейшем фактов отключения тепла и электроснабжения в студенческих общежитиях установлено не было.

В настоящее время проверка продолжается.

Как сообщал УНИАН, 14 марта студенты Горловского государственного педагогического института иностранных языков передали СМИ открытое письмо о том, что их вынуждают «в добровольном порядке» сдать деньги на оплату коммунальных долгов вуза.

В письме, в частности, говорится, что «администрация вуза обращается к студентам с просьбой в добровольно-принудительном порядке пожертвовать 250 грн. с человека на оплату задолженности учебного заведения по коммунальным услугам».

Студенты отмечают, что их просят средства перечислить на расчетный счет вуза, но «при этом не забыть написать на имя ректора небольшое заявление о своих благотворительных намерениях».

В письме напомнили, что в вузе обучаются около 4 тыс. студентов, поэтому «по 250 грн. с каждого получается 1 млн. грн.».