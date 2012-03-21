В Парке Киевская Русь обещают поединки не хуже, чем у братьев Кличко

В первом международном турнире по историческому фехтованию «Витязь Киевского Детинца», открытие которого состоится 24 марта в Центре культуры и истории «Парк Киевская Русь», примут участие 13 команд-клубов исторического фехтования из Украины и России.

Об этом сообщил президент «Парка Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Историческое фехтование - новое направление для Украины. Наша цель - популяризировать его как вид спорта. Турнир будет удивлять гостей Парка в течение всего года. Лучшие рыцари Украины и зарубежья представят свое мастерство. Победителей ждет известность и за пределами родины. По зрелищности и масштабности рыцарские поединки не будут уступать по энергетике боям между братьями КЛИЧКО и известными боксерами», - отметил В.ЯНЧЕНКО.

По его мнению, историческое фехтование способно сплотить молодежь вокруг исторической идеи и идеи возрождения давних боевых искусств. Также он отметил, что этот вид спорта укрепляет физическое и душевное состояние.

Как сказал В.ЯНЧЕНКО, турниры по историческому фехтованию отличаются от фестивалей клубов исторической реконструкции тем, что первые – это спортивные состязания с элементами реконструкции, связанные с доспехами - историческая одежда, доспехи для ведения боя.

«Это адаптация средневековья к современному спорту», - объяснил президент Парка.

Заявки на участие в первом турнире «Витязь Киевского Детинца» подали 13 команд – из Киева, Одессы, Харькова, Донецка, Сум, Запорожья, Полтавы, Луцка и других городов.

Соорганизатор турнира «Витязь Киевского Детинца», главный маршал турнира Алексей ЛЯЛЮШКО считает, что историческое фехтование сегодня не уступает по популярности общепризнанным видам спорта.

«Мы очень хотим, чтобы историческое фехтование стало официальным видом спорта и рады, что делаем первый шаг этому при поддержке «Парка Киевская Русь», который объединил всех нас. Только в Киеве историческим фехтованием занимаются около 5 тысяч человек. Они тренируются на протяжении многих лет и хотят, чтобы их команды признали, чтобы этот вид спорта стал популярен. «Парк Киевская Русь» объединил все клубы для развития этого вида спорта в Украине», - отметил А.ЛЯЛЮШКО.

По его словам, поскольку в турнире примут участие клубы, представляющие разные исторические эпохи, на разработку правил турнира и ведения боев ушло полгода. Каждый клуб разработал свою тактику ведения боя, исключающую травмоопасные приемы.

Руководитель клуба «Путивль» (Киев – Путивль - Харьков) Алексей СЫТНИКОВ отметил высокий организационный уровень турнира в «Парке Киевская Русь» и то, что в мероприятии примут участие много сильных бойцов.

«Мы открываем мероприятие. Это волнительно, ребята готовятся и надеются на победу», - отметил он.

Руководитель клуба «Кнехт Евросоюз» (Одесса-Киев-Харьков) Дмитрий ГОРДИНА сообщил, что ему нравится формат мероприятия, его масштабность и место проведения.

В свою очередь, В.ЯНЧЕНКО добавил, что Парк планирует проводить турнир по историческому фехтованию «Витязь Киевского Детинца» ежегодно и расширять его географию.

Также он сообщил, что для победителей турнира, которые будут определены в ноябре 2012 года, изготовлены специальные призы: золотое, серебряное и бронзовое копье.

«Это символическая награда, но очень ценная для клубов», - отметил президент «Парка Киевская Русь».

Как напомнил В.ЯНЧЕНКО, все мероприятия, которые достоятся в этом году в «Парке Киевская Русь», приурочены к празднованию трех дат – 1530-летию основания Киева, 1150-летию зарождения государства Киевская Русь (одна из вероятных дат) и 1130-летию провозглашения Киева столицей государства Киевская Русь.