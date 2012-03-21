Единственная подлодка Украины готовится к испытаниям

В Военно-морских Силах Вооруженных сил Украины продолжается плановая подготовка к ходовым испытаниям подводной лодки “Запоріжжя”.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, утром 20 марта корабль впервые за последние несколько лет вышел за пределы 13-го судоремонтного завода Черноморского флота РФ, и теперь в Севастопольской бухте экипаж выполняет учебные задачи по отработке повседневной организации корабля при стоянке на якоре.

Через несколько дней “Запоріжжя” вернется к заводской стенке, где продолжит подготовку к ходовым испытаниям.

Как сообщалось, ранее состоялись швартовые испытания корабля. Кроме того, согласно плану подготовки, с экипажем подводной лодки “Запоріжжя” проводятся учения и тренировки.

Справка УНИАН. Подводная лодка “Запоріжжя” (до 21 октября 1997 года она имела название Б-435) была построена и спущена на воду 29 мая 1970 года в Ленинграде. Лодка входила в состав Северного флота, с 1990 г. - в состав Черноморского флота. В состав ВМС Украины вошла в 1997 году. В том же году, 1 августа, на ней был поднят флаг украинских ВМС.

За 2001-2011 годы “Запоріжжя” была капитально отремонтирована.

Согласно решению министра обороны Украины, ходовые испытания подводной лодки “Запоріжжя” Военно-Морских Сил ВС Украины предусматривается провести до 31 мая текущего года.