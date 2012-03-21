В Виннице отметили годовщину освобождения от фашистов

В Виннице отметили 68-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по делам прессы и информации Винницкой областной государственной администрации.

Ветеранов Великой Отечественной войны по случаю памятной даты поздравили и наградили Почетными грамотами и денежными вознаграждениями.

После торжественного награждения руководители области и города почтили память погибших воинов возложением цветов и венков к Мемориалу Славы в сквере Козицкого.

Поздравляя ветеранов, заместитель председателя облгосадминистрации Любовь СПИРИДОНОВА поблагодарила всех участников боевых действий за их подвиг. «Вы являетесь образцом для нас и подрастающего поколения, благодаря вашему героизму и патриотизму мы имеем мирное небо над головой. Мы в долгу перед нашими героями», - отметила Л.СПИРИДОНОВА.

Также в День освобождения Винницы от фашистских захватчиков отдел по делам молодежи и туризма Винницкого городского совета совместно с муниципальной компанией «турцентр Подольский» реализовали проект «Быть достойным дедов-прадедов».

В рамках проекта стюардессами-экскурсоводами трамвая-кафе «Везунчик» подготовлены тематические экскурсии-рассказы о годах Великой Отечественной войны в области.

Во время экскурсии дети изготавливали символических голубей, которые являются символами мира. После путешествия в «Везунчике» школьников ожидала экскурсия к памятнику погибшим в годы войны и к Винницкой башне - места, где впервые был поднят флаг Победы.