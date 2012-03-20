Под Киевом обстрелян автомобиль банкира: двое раненых

Под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль банкира: два человека ранены.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области.

В частности, как говорится в сообщении, вчера в 21.25 в дежурную часть Вишневского отдела милиции, что в Киевской области, обратился заместитель председателя правления одного из столичных банков и сообщил, что в селе Софиевская Борщаговка неизвестные лица напали на его автомобиль «Мерседес-бенц» и применили автоматическое огнестрельное оружие. На момент совершения нападения, кроме 38-летнего банкира, в машине находился водитель.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что злоумышленники вели огонь из автоматического оружия и повредили переднее правое пассажирское стекло, лобовое стекло, капот, правое крыло автомобиля, правую фару. 46-летний водитель получил огнестрельное ранение ног. Заместитель председателя правления банка получил телесные повреждения в виде ссадины правого бедра.

Кроме того, в результате стрельбы пострадал охранник одного из расположенных недалеко магазинов. В частности, убегая после обстрела автомобиля, злоумышленники увидели его и открыли огонь. В настоящее время 33-летний мужчина доставлен в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи столицы.

По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, проинформировали в ГУМВД в Киевской области.