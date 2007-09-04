Рональд Лаудер: Коломойский будет работать на развитие корпорации СМЕ

Основатель и главный акционер Central European Media Enterprises (CME) Рональд ЛАУДЕР заявляет, что украинский предприниматель, совладелец группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, который приобрел 3% акций CME и стал членом совета директоров CME, будет работать на развитие корпорации на рынках Центральной и Восточной Европы.

Об этом Р.ЛАУДЕР заявил в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№150 от 3.09.2007г.).

Отвечая на вопросы издания, Р.ЛАУДЕР отметил: «У Игоря КОЛОМОЙСКОГО такие же полномочия, как и у любого другого члена совета директоров. … Вхождение в состав управляющего органа международной публичной компании – это большой шаг для него. По правилам корпорации, директор обязан предоставить нам данные об активах, находящихся в его собственности. Кроме того, информация о его активах появится в ближайшее время в файлингах нью-йоркской фондовой биржи NASDAQ».

Говоря о практике СМЕ, Р.ЛАУДЕР подчеркнул, что в совет директоров компании входят не только медиаменеджеры. «Среди них есть и крупные бизнесмены из разных стран, например, владелец финансовой группы PPF (один из богатейших людей Чехии Петр КЕЛЛНЕР), владеющей 3 процентами CME. Господин КОЛОМОЙСКИЙ будет работать на развитие корпорации на рынках Центральной и Восточной Европы», - добавил он.

При этом Р.ЛАУДЕР заметил, что положительно оценивает предстоящее партнерство с И.КОЛОМОЙСКИМ. «Наш бизнес будет взаимовыгодным», - считает он.

Как сообщал УНИАН, 31 августа было объявлено, что И.КОЛОМОЙСКИЙ приобрел 1 млн. 275 тыс. 227 акций компании Central European Media Enterprises Ltd. на сумму 110 миллионов дол. Данное количество акций составляет 3% от общего обращения акций CME. В связи с этой инвестицией И.КОЛОМОЙСКИЙ был приглашен стать членом совета директоров CME.

Президент СМЕ Р.ЛАУДЕР прокомментировал данное событие следующим образом: «Я уже достаточное время знаком с Игорем КОЛОМОЙСКИМ и знаю его как очень умного бизнесмена с глубоким знанием украинского рынка. Игорь понимает всю важность независимого телевидения не только в Украине, но и во всей Восточной Европе. Мне очень приятно приветствовать его в качестве нашего нового директора, и я уверен, что он необычайно поможет СМЕ. Первоочередными задачами СМЕ в Украине являются: инвестирование в создание телецентра для сотрудников каналов «1+1», «Кино» и «Сити», развитие программного продукта в Украине, а также приобретение дополнительных телевизионных активов».