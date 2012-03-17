Губернатор лично убедился, что карпатские реки на грани уничтожения

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Михаил ВЫШИВАНЮК приостановил строительство гидроэлектростанций на реках в Карпатах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ОГА сообщил вчера на пресс-конференции.

По его словам, в последнее время очень широкую огласку среди разных общественных организаций получила тема строительства гидроэлектростанций на реке Черемош в Карпатах.

«Ввиду обращений многих общественных организаций, я и начальник областного управления экологии и начальник экологической инспекции выезжали в Верховинский район, чтобы изучить ситуацию на месте, - сказал председатель ОГА. – В результате увиденного мы приняли коллегиальное решение и сегодня (16 марта) я подписал соответствующее распоряжение о том, что мы приостанавливаем строительство этих гидроэлектростанций. Почему? По той причине, что разрешение на это строительство дала сессия (облсовета – УНИАН), и единолично я не могу это запретить, поскольку владельцы могут обжаловать это решение в суде».

По словам М.ВЫШИВАНЮКА, «приостановить строительство и создать рабочую группу, которая даст экспертную оценку и определит будущую судьбу этого строительства, я имею право».

«Создана рабочая группа, которая учтет обращения всех общественных организаций, учтет экспертные выводы специалистов и тогда примем окончательное решение», - сказал он.

По его мнению, «изучив ситуацию на сегодняшний день, вывод напрашивается, что они (ГЭС) должны быть закрыты».

«Мы пришли к такому общему выводу», - отметил М.ВЫШИВАНЮК. По его словам, такие гидроэлектростанции, которые, например, в декабре открыли в Тлумачском районе, «то пожалуйста, там проблем нет».

«А здесь опасения очень серьезные. Думаю, что окончательную точку поставим в ближайшее время, и никакие гидроэлектростанции в горах Карпатах строиться не будут».

На уточняющий вопрос, почему пришли к такому мнению, М.ВЫШИВАНЮК добавил, что «мы увидели то, что в результате строительства ГЭС может погибнуть целый ряд ценных рыб, которые занесены в Красную книгу». «И с учетом того, что то количество электроэнергии, которое будет производиться на этих ГЭС, абсолютно незначительно по сравнению с вредом, который может быть причинен экологии наших Карпат, - подчеркнул губернатор. – А вред будет очень большим, потому что вся вода из реки идет в трубу и все живое, что есть в воде, – погибает».

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Как сообщал УНИАН, 14 марта в Киеве и других городах активисты экологических и туристических организаций провели акции протеста и призвали чиновников наложить мораторий на сооружение малых ГЭС на карпатских реках.

«В Карпатах планируют построить 550 гидроэлектростанций. Обычно их строят так: вода из реки забирается в трубу, транспортируется вниз на несколько километров, а затем сбрасывается на турбину для производства энергии. Это приведет к пересыханию русел рек в неполноводные периоды, к уничтожению рыб и других водных организмов. Никакая рыба не сможет мигрировать к месту размножения через турбины. Назвать такую энергетику «зеленой» невозможно», - говорит заместитель председателя Национального экологического центра Украины Алексей ВАСИЛЮК.

Другая проблема, которая возникнет при строительстве такого количества ГЭС, - уничтожение Карпатского региона как туристического центра.

«Туристическая привлекательность Карпатских гор зависит от сохранения их природы, ландшафтов, живописных пейзажей и возможности спортивного туризма. Рафтинг и другие виды туризма занимают одну из ключевых позиций. Уничтожив возможность водного спорта в Карпатах, Украина навсегда подорвет туристическую привлекательность региона», - убежден Петр ТЕСТОВ из туристического клуба «Гряда».

В то же время, количество выработанной энергии будет довольно незначительным, и средства, расходованные на строительство такого количества ГЭС, неоправданы.

Напомним, в прошлом году стало известно о планах построения нескольких сотен малых ГЭС в Карпатском регионе. Так, 330 ГЭС должны появиться на Закарпатье, около двух десятков – в Львовской области, и 50-150 – в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Проектируемые ГЭС в большинстве случаев относятся к деривационному типу, то есть состоят из дамбы и трубы, которая тянется от дамбы несколько километров вниз по течению. На некоторых реках, например на Черемоше, планируется построить более 30-ти таких дамб.