Настя Овчар вновь вылетела на лечение в США

Сегодня шестилетняя Настя ОВЧАР вылетела рейсом Киев – Нью-Йорк для дальнейшего лечения в США.

Бесплатный перелет бизнес-классом Насте и ее маме, Ольге ОВЧАР, предоставила авиакомпания «АэроСвит – Украинские авиалинии», сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

По оценкам медиков, уже пройден самый сложный этап в лечении девочки, ее кожный покров восстановлен. Однако для полного выздоровления Настя нуждается в дальнейшем многолетнем реабилитационном лечении. После прибытия в США она пройдет несколько реконструктивных операций в американской клинике "Шрайнерс".

Как сообщалось, в марте 2005 года Н.ОВЧАР получила ожоги 80% кожи, спасая из огня свою двухлетнюю сестру. Она проходила стационарное лечение в Бостонском ожоговом центре, где пострадавшей девочке сделали несколько операций по пересадке кожи. В Украину вместе с мамой вернулась в сентябре прошлого года.