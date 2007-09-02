Тимошенко считает, что можно обойтись и без ЦИК

Блок Юлии Тимошенко подчеркивает конституционные основания сбора подписей о поддержке всеукраинского референдума по народной инициативе без регистрации инициативных групп в Центральной избирательной комиссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, всеукраинский референдум является одной из форм народного волеизъявления, который назначается Верховной Радой Украины или Президентом Украины в соответствии с их полномочиями, установленными Конституцией Украины.

“Конституция Украины предусматривает проведение всеукраинского референдума по народной инициативе, который провозглашает Президент Украины (часть вторая статьи 72, пункт 6 часть первая статьи 106 Конституции Украины) по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи о назначении референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее как по сто тысяч подписей в каждой области”, - напоминает БЮТ, отмечая, что Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие нормативно правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны отвечать ей (часть вторая статьи 8 Конституции Украины).

“Нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия (часть третья статьи 8 Конституции Украины). В соответствии с решением Конституционного Суда Украины № 3-рп от 27.03.2000 года – Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что часть вторая статьи 72 Конституции Украины устанавливает первичную и принципиально важную правовую основу для проведения всеукраинского референдума по народной инициативе”, - отмечается в сообщении.

Таким образом, исходя из конституционных предписаний статей 8, 69, 72, 74 Конституции Украины гражданам Украины, достигшим восемнадцатилетнего возраста, и которые не признаны судом недееспособными, гарантированно право требования проведения всеукраинского референдума по народной инициативе, как формы народного волеизъявления.

В случае, замечает БЮТ, если граждане Украины, имеющие право голоса, выполнили условия проведения всеукраинского референдума по народной инициативе, предусмотренные частью второй статьи 72 Конституции Украины, то есть, подписи о назначении референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее как по сто тысяч подписей в каждой области, Президент Украины в соответствии со своими полномочиями, предусмотренными пунктом 6 части первой статьи 106 Конституции Украины, провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе.

Закон Украины «О всеукраинском и местных референдумах» принятый Верховной Радой Украины в 1991 году, то есть до вступления в силу Конституции Украины. “Указанный Закон не устанавливает такого вида референдума как всеукраинский референдум по народной инициативе. Только Конституция Украины, принятая в 1996 году, внедрила новый вид всеукраинского референдума по народной инициативе и предоставила Президенту Украины полномочия провозглашать такой референдум. Закон Украины «О всеукраинском и местных референдумах» предусматривает, что всеукраинский референдум назначается Верховной Радой Украины (статья 12 Закона). В статье 13 данного Закона предусмотрена возможность назначения всеукраинского референдума, в частности, по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, но только по вопросам утверждения или отмены Конституции Украины, а также по вопросам досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины, Президента Украины.

Отмеченные положения ст.13 Закона Украины «О всеукраинском и местных референдумах» противоречит положениям Конституции Украины, поскольку действующая Конституция Украины не предусматривает института выражения недоверия Верховной Раде Украины или любым конституционным органам государственной власти, как возможного основания досрочного прекращения их полномочий (пункт 4.4 решения Конституционного Суда Украины №3-рп от 27.03.2000 года).

С учетом отмеченного, подчеркивается в сообщении, Закон Украины «О всеукраинском и местных референдумах» вообще не устанавливает порядка сбора подписей с требованием проведения всеукраинского референдума по народной инициативе. Такие положения прямо предусмотрены Конституцией Украины, которыми и необходимо руководствоваться, как нормами прямого действия.

Как отмечает БЮТ, в Конституции Украины четко отмечено, что право голоса на референдуме имеют граждане Украины, достигшие на день его проведения восемнадцать лет, и не имеющие права голоса граждане, которые признаны судом недееспособными. Это означает, что все граждане Украины, которым исполнилось восемнадцать лет и которые не признаны судом недееспособными, имеют право подписать требование о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе.

Граждане Украины в соответствии с частью первой статьи 39 Конституции Украины провели собрания, о проведении которых в установленном порядке сообщили местные органы власти и на которых инициировали проведение всеукраинского референдума по народной инициативе, и создали инициативные группы, которым поручили сбор подписей. То есть, граждане Украины реализовали свои конституционные права, предусмотренные статьями 5, 8, 69, 72 Конституции Украины и с целью сбора подписей граждан Украины в поддержку всеукраинского референдума по народной инициативе провели собрания, избрали инициативные группы, которым и поручили сбор таких подписей.

Конституция Украины не предусматривает никаких условий или ограничений относительно сбора инициативными группами подписей граждан Украины в поддержку всеукраинского референдума по народной инициативе. При этом БЮТ подчеркивает, что “регистрация таких инициативных групп Центральной избирательной комиссией противоречит Конституции Украины и нарушает конституционные права и свободы граждан Украины, поскольку Конституция Украины прямо не предусматривает, что инициативные группы всеукраинского референдума по народной инициативе подлежат регистрации в Центральной избирательной комиссии или в любом другом государственном органе”. Кроме того, Закон Украины «О всеукраинском и местных референдумах» вообще не предусматривает такого вида референдума, как всеукраинский референдум по народной инициативе и не устанавливает порядка его организации и проведения.

“Инициаторами проведения всеукраинского референдума по народной инициативе, в соответствии с положениями Конституции Украины, являются граждане Украины, которые для реализации своего права на проведение всеукраинского референдума по народной инициативе должны собрать не менее трех миллионов подписей, в не менее чем в двух третях областей и не менее как по сто тысяч подписей в каждой области. После сбора подписей граждан Украины в порядке, установленном частью второй статьи 72 Конституции Украины, требование о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе направляется Президенту Украины, который в соответствии со своими полномочиями и провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе и поручает Центральной избирательной комиссии организацию и проведение референдума в порядке, определенном действующим законодательством Украины”, - отмечает БЮТ.