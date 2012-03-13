В Киеве застрелился солдат

В Киеве в одной из воинских частей во время несения караульной службы из автомата застрелился солдат.

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, инцидент случился сегодня после обеда. По предварительным данным, солдат выстрелил себе в голову.

На место события выехала следственно-оперативная группа и работники прокуратуры.

Как уточнил собеседник агентства, по последней имеющейся информации, трагедия произошла на территории расположения бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отметили в правоохранительных органах, солдат нес охрану во внутреннем карауле возле складов с вооружением. По одной из предварительных версий, смерть военнослужащего наступила в результате неосторожного обращения с оружием.