Руководители колонии нагрели руки на 2 миллиона

В Луганской области разоблачены руководители одной из колоний, растратившие путем злоупотребления служебным положением 2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что в течение 2010 года должностные лица исправительного учреждения заключили ряд соглашений с коммерческими структурами на поставку в колонию товарно-материальных ценностей. Расчеты за полученный товар руководство режимного учреждения осуществляло продукцией, которая производилась в колонии.

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения выявлено, что фактически в исправительную колонию товары от коммерческих структур не поступали, а их оприходование осуществлялось путем внесения в учетные документы ложных сведений. Кроме этого, по данным налоговых органов, одна из фирм, в адрес которой отпущено товаров на сумму свыше 100 тыс. грню, имеет признаки фиктивности, а директор этой структуры находится под стражей за сбыт наркотических средств в составе организованной преступной группы. «Директора» еще двух аналогичных фирм фактически не имели отношения к функционированию предприятий.

Установлено, что все финансовые документы, которые были основанием для оприходования товарно-материальных ценностей от коммерческих структур, были сфальсифицированы.

Следователями УСБУ в Луганской области по факту растраты должностными лицами госучреждения товарно-материальных ценностей путем злоупотребления служебным положением возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины.