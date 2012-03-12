Посол вручил удостоверения этническим украинцам в Беларуси

Сегодня украинцы Беларуси вместе с сотрудниками Посольства Украины в Беларуси собрались возле памятника Тарасу Шевченко в Минске, чтобы почтить память Кобзаря и возложить цветы к подножию памятника.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Виктор ТИХОНОВ, открывая митинг, отметил, что «каждый великий народ имеет свои знаковые фигуры. Для Украины – это Великий Кобзарь – Тарас Шевченко».

«Ежегодно в мартовские дни мы чтим память Шевченко. В этом году 9 марта мы отметили 198-ю годовщину со дня его рождения. Трудно переоценить значимость его творческого наследия для становления украинской нации и независимого Украинского государства. Об этом стоит помнить не только в те дни, когда мы отмечаем годовщину Тараса Шевченко, но и в повседневной жизни», - сказал В.ТИХОНОВ.

После возложения цветов к памятнику Т.Шевченко все участники митинга проследовали в здание посольства, где была организована книжная выставка разных изданий Кобзарей и литературы на шевченковскую тематику. Был организован просмотр документального фильма «Шевченко і час».

Солисты фольклорного ансамбля «Українська пісня» Эдуард СНИЖКО и Владимир ЛОШАК исполнили песни на слова Великого Кобзаря, а также авторскую песню «Мова Тараса».

Кроме этого, посол Украины в Беларуси торжественно вручил удостоверения зарубежного украинца гражданам Беларуси – этническим украинцам.

Торжественные мероприятия в память о великом украинском поэте и общественном деятеле также провели могилевская громада «Дніпро» и витебская «Родислав», а также лидская громада «Трембіта».