Минфин Польши: На Украину приходится 40% контрабандных сигарет

Контрабандные поставки сигарет из Украины в Польшу составляют до 40% всех выявляемых польскими службами нелегальных "сигаретных" поставок в страну.

Об этом УНИАН сообщило польское Министерство финансов, отвечая на запрос агентства.

В министерстве затруднились ответить, сколько контрабандных сигарет из Украины попадает на польский рынок, заметив, что нередко украинские сигареты попадают на территорию ЕС через Белоруссию и даже Литву.

"Ориентировочно можно сказать, что в зависимости от года около 30-40% всей контрабанды сигарет в Польшу идет из Украины", - отметили в Минфине.

По информации Минфина, в прошлом году все польские службы выявили внутри страны и на границах государства около 680 млн. штук контрабандных сигарет стоимостью около 110 млн. долларов (по текущему курсу 1 долл. = 3,1 злот.).

Объемы выявленной контрабанды по количеству уменьшились примерно на 50 млн. штук, или 7%, однако в ценовом выражении - за счет повышения средней цены пачки сигарет на 10% до около 3,2 злот. - увеличились.

По данным министерства, в первый полный год членства Польши в Евросоюзе в 2005 году все службы выявили 530 млн. контрабандных сигарет, а в следующие годы их количество ежегодно увеличивалось, достигнув в 2009 году рекордных более 780 млн. штук.

Министерство отметило, что до 80% всей контрабанды выявляют сотрудники подконтрольной Минфину таможенной службы, кроме того, контрабанду выявляют пограничники и полиция.

Согласно предоставленным агентству данным, таможенники в прошлом году выявили почти 510 млн. сигарет по сравнению с 110 млн. в 1999 году и около 240 млн. в 2003 году - перед вступлением Польши в ЕС (в мае 2004 года).

Как сообщал УНИАН, пограничная служба Польши в прошлом году выявила около 170 млн. контрабандных сигарет на суму 24 млн. долларов.