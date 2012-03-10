Как «заминировать» школу 9-летнему мальчишке подсказал телевизор

В городе Ильинке Винницкой области из-за анонимного сообщения 9-летнего школьника о заминировании одной из школ милиция была вынуждена прервать занятия в трех учебных заведениях.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, 7 марта в дежурную часть райотдела милиции позвонил аноним и сообщил о заложенной взрывчатке в одной из городских школ.

"Сообщение было получено около 8 часов утра. В райцентре находится три общеобразовательных школы и во всех трех зданиях специалисты взрывотехнической службы проводили детальное обследование на предмет возможного наличия взрывоопасных веществ", - сообщили в УСО.

Установлено, что ложное сообщение из хулиганских побуждений сделал местный 9-летний школьник. По его словам, на этот поступок его вдохновил телевизионный сюжет о ложном заминировании, который он увидел на одном из центральных каналов.

С родителями мальчика работники милиции провели профилактическую беседу. Им придется возместить ущерб, нанесенный неудачной «шуткой» их сына, сообщили в милиции.