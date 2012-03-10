Сегодня в УНИАН очередное заседание киноклуба и языковой тренинг

10 марта, в УНИАН в киноклубе “Лаборатории “Сделай себя сам” состоится очередной показ фильма и тренинг с языковым экспертом.

В киноклубе состоится показ исторической драмы «Король говорит!» (The King’s Speech) режиссера Тома ХУПЕРА. Сюжет ленты рассказывает о том, как король Великобритании Георг VI избавился от заикания с помощью логопеда Лайонела Лога.

После просмотра ленты действует разговорный клуб вместе с языковым экспертом Международного центра образования и туризма «Мир без границ».

В социальных сетях проект можно найти на странице Facebook - Лаборатория “Сделай себя сам”.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.

Запись на семинары проводится по телефону: (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net.

Для получения информации о тренингах и других мероприятиях в рамках работы лаборатории, сообщите об этом по адресу: sam@unian.net для включения в рассылку.