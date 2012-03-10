Украденная икона через три года вернулась на Харьковщину

Заместитель начальника милиции Винницкой области Виктор СЛОБОДЯНЮК и начальник управления уголовного розыска Александр ГЛЯНЬКО передали настоятелю Свято-Варваринского храма Изюмского благочиния села Капитолевка Харьковской области, отцу Александру икону, которую три года назад похитили воры.

Об этом сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Отец Александр рассказал, что 10 декабря 2008 года, накануне праздника Святой Великомученицы Варвары из Свято-Варваринского храма, расположенного в селе Капитолевка Харьковской области, неизвестными лицами была похищена храмовая икона. Эта святыня была написана монахами на Афоне в Свято-Пантелеймоновском монастыре и привезена в Харьковскою область в 1901 году.

«В духовном плане эта святыня бесценна. Много лет подряд к ней, как к заступнице, помощнице и покровительнице нашего храма обращались люди и получали от этой Божьей угодницы заступничество и милость», - сказал отец Александр.

В конце 2011 года на территории Винницкой области работники милиции задержали несколько преступных групп, которые занимались кражами старинных икон из церквей и храмов на территории Украины.

Злоумышленники действовали в составе организованных групп. Сначала они изучали церковь, ее ценности, а через несколько дней совершали кражи. В ходе соответствующих оперативно-поисковых мероприятий работникам винницкой милиции удалось задержать воров и установить круг лиц, которые скупали у них украденные духовные ценности. Таким образом удалось найти и изъять похищенную икону.