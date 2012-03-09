Украинцев на захваченном пиратами судне нет

Граждан Украины на захваченном пиратами у берегов Султаната Оман судне "Royal Grace" нет.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Он отметил, что судно "Royal Grace" (владелец - компания "Oyster Cargo and Shipping LLC") было захвачено пиратами 6 марта.

«Граждан Украины среди членов экипажа судна нет», - сказал А.ДИКУСАРОВ, ссылаясь на данные Посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия.

Как сообщалось, танкер Royal Grace перевозил продукты химической промышленности. Судно шло в направлении Аденского залива. На борту танкера находятся 22 человека.