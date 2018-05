Иван Правилов: я устал нести свой крест

Пятого марта в Харькове похоронили Ивана Правилова, основателя, президента и главного тренера хоккейного клуба-школы «Дружба-78», который покончил с собой в одной из тюрем Соединенных Штатов Америки.

Накануне гроб с телом Правилова доставили из США в аэропорт «Борисполь» и в субботу, 4 марта, доправили в Харьков. Похороны состоялись на 13-ом городском кладбище Харькова – месте захоронения многих известных харьковчан.

Известному тренеру 22 января исполнилось 49 лет.

Иван Правилов

10 февраля Правилова, который последние 5 лет жил и работал в США, нашли мертвым в камере федеральной тюрьмы города Филадельфии (штат Пенсильвания). В январе он был задержан по обвинению в растлении малолетних и взят под арест в Филадельфии, где в то время готовил команду «Дружба-78» (1999-2000 г.р., тренер Олег Игнатьев) для участия в Чемпионате мира среди детских клубных команд в Квебеке (Канада).

В конце января прокуратура США официально предъявила Правилову обвинения в развращении 14-летнего хоккеиста «Дружбы-78». 31 января суд в штате Пенсильвания оставил его под стражей. Сам тренер не признал своей вины.

По сообщению американских СМИ, судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что Правилов покончил с собой.

Случай, который фигурировал в деле, произошел в январе этого года. Американские СМИ, ссылаясь на судебные документы, писали, что факт засвидетельствовали двое ребят из команды «Дружба-78». По заявлению этих подростков, 3 января они вместе с тренером находились в квартире в предместье Филадельфии Элкинс Парк (Elkins Park). В ходе общения Правилов якобы положил руку на гениталии одного из них. Когда тренер узнал о том, что парень пожаловался на домогательства, он, согласно материалам дела, пригрозил подростку и ударил его. В случае признания судом вины Правилова, ему грозил срок от 6 до 8 лет тюрьмы.

О ходе событий, связанных с трагедией в США, в Украине узнавали преимущественно из иностранной прессы. Но много важных сообщений сделал в Харькове коллега Правилова тренер Владимир Еремин. После ареста Правилова он сенсационно заявил: «То, что произошло, могло стать последствием детского хулиганства, а то и мести».

Еремин был одним из немногих, кто лично по телефону и через интернет общался с Правиловым накануне его гибели, а также имел телефонные разговоры с другими тренерами «Дружбы-78» в США, с украинским консулом Сергеем Иванчовым и адвокатом Марком Уилсоном. Они непосредственно встречались с Правиловым после его ареста.

Так выяснилось, что 3 января в квартире в предместье Филадельфии Элкинс Парк (Elkins Park) вместе с Правиловым находились не 2, а 7 подростков. Остальные ребята были удивлены и характеризовали ситуацию не иначе, как «бред».

Выяснилось также, что в камере тюрьмы, где 10 февраля нашли мертвым Правилова, он находился не один. После самоубийства подзащитного адвокат Уилсон, который вел защиту на этапе досудебного расследования уголовного дела, сказал, что «очень огорчен» таким поворотом событий. Американский юрист отметил, что «не понимает, почему так произошло». Со слов Уилсона, он «активно вел защиту, готовил свидетелей». Сразу после смерти Правилова адвокат сообщил, что намерен просить соответствующие инстанции США продолжить работу относительно этого уголовного дела. СМИ приводили слова адвоката о том, что у защиты были весомые аргументы в пользу невиновности Правилова, которые в результате остались невостребованы.

На произошедшее отреагировало Министерство иностранных дел Украины. МИД затребовало от властей США провести оперативное расследование по факту смерти Правилова. Как сообщил 14 февраля на брифинге в Киеве спикер МИД Украины Александр Дикусаров: «МИД Украины обращается с требованием к американской стороне провести оперативное и всестороннее расследование по факту смерти Правилова, в частности относительно действий или бездеятельности персонала пенитенциарного органа, где произошла эта трагедия». По словам спикера, консульские должностные лица Украины неоднократно встречались с арестованным и посещали судебные заседания, в ходе которых Правилов категорически отвергал выдвинутые против него обвинения в развращении несовершеннолетних. Дикусаров отметил, что на момент смерти Правилова следствие по делу продолжалось, вина украинского гражданина не была доказана.

В то же время один из подростков - фигурантов дела по возвращении из США заявил в Харькове на камеру телеканала 1+1 (ТСН), что он не отказывается от своих показаний. Однако те из подростков и их родителей, кто рассказывал о жестоком обращении Правилова с детьми, даже об избиении и издевательстве над ними, остались в меньшинстве. По словам Еремина, подавляющее же большинство родителей и воспитанников школы-клуба считают это инсинуациями и выступают в защиту руководителя клуба.

Довольно неожиданно прозвучало мнение о произошедшем Веры Денисовой, бабушки одного из хоккеистов. Вот ее слова на камеру в интервью харьковской медиа-группе «Обьектив»: «Дети жили по семьям, и дети обворовали семью ту, что жили, вот эти вот дети, которые написали на него. Это конечно неприятность, неприятность на всех этих детей. Он, естественно, поругал и, естественно, может даже, ударил. Это наговоры - такого не было, чтоб какое домогательство, или что. Нет».

Свое мнение о Правилове в интервью МГ «Обьектив» также выразил Даниил Игнатьев, капитан команды «Дружба-78»: «Он был очень мудрый человек, он общался со многими хорошими людьми, и где-то сам что-то думал постоянно, анализировал, пример показывал детям».

Тренер Александр Баранковский, бывший вратарь - воспитанник Правилова, с которым общался корреспондент УНИАН, так охарактеризовал руководителя клуба: «Жесткий, требовательный, но справедливый. Всем помогал, никому не отказывал. Характер имел сложноватый, многим не нравился. Ему завидовали, потому что у клуба были результаты. Не шел ни на какие уступки, был принципиальным. Его обвиняли, что «воспитывает и продает хоккеистов» - но это глупости. Правилов был сильной личностью. Я не не верю ни в какие сплетни».

Однако, как уже писалось, у Правилова были не только друзья. В конце 2011 года в США вышла книга Максима Старченко – бывшего воспитанника «Дружбы-78», который проживает в Америке, под красноречивым названием «За железным занавесом: Слезы в идеальном Хоккей’ ГУЛАГе» («Behind the Iron Curtain: Tears in the Perfect Hockey `Gulag`»). Автор книги утверждает, что воспитанники боялись Правилова. Обращает на себя внимание и тот факт, что, по словам украинского дипломата, в интернете он обнаружил сайт с названием «Дружба» (Druzhba). На этом сайте было много негатива о Правилове, в частности и что-то вроде: наконец-то монстр раздавлен.

Как и почему Правилов оказался в США, говорят разное. Более 5 лет тому назад в Харькове против главного тренера было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», и он был в розыске Интерпола. Но это отдельная тема. Тогда «Дружба-78», родители и хоккеисты протестовали против притеснений со стороны руководства Школы олимпийского резерва, где базировался клуб. Конфликты доходили до драк. В конечном итоге клуб буквально выставили на улицу. Тренеров Еремина и Игнатьева также обвинили в хулиганстве. Они отсидели по 3 месяца, но потом были выпущены. А Правилов так и не вернулся из Америки.

В одном из последних телефонных разговоров с коллегой Ереминым Правилов сказал: «Я устал нести свой крест». Он, в частности, просил «никого не выгонять». Из тюрьмы тренер писал электронные письма, в которых обсуждал некоторые организационные, финансовые вопросы, которые были актуальными для команды на чемпионате в Канаде. Говорил о воспитании детей, недопустимостим насилия над ними. Рассуждал о нравственности и предательстве. Передавал приветы.

В своих письмах из тюрьмы Правилов обращался к тем, для кого «Дружба-78» - целая жизнь. Он призывал сохранить клуб, его дух и атмосферу, чего бы это не стоило. Всем желал удачи и обещал: «Я всегда буду с вами».

А вот строки едва ли не из последнего письма тренера: «Классика, как в Библии: распяли не враги, а свои, для которых жил и хотел искренне, чтобы были счастливы. Я только на этот вопрос в этой жизни не знаю ответа: почему и за что? Пусть каждый найдет ответ для себя и выберет путь, как жить».

***

Иван Правилов был основателем, президентом и главным тренером хоккейного клуба-школы «Дружба-78». В разные периоды с 2002 по 2006 год он возглавлял сборные юношеской и молодежной команд Украины (U-18, U-20). В 1992 году в Канадском городе Квебек «Дружба-78» стала чемпионом мира в категории PeeWee среди клубных команд (игроки в возрасте до 14 лет). Команда - многократный чемпион Украины, победитель первых юношеских игр Украины в 1995 г., а также победитель свыше 30 международных юношеских турниров в России, Чехии, Германии, США, Канаде и Мексике.

О потенциале клуба, который тренируется по методике Правилова, говорят результаты его нынешних выступлений в чемпионатах Украины. Сегодня команда старших юношей (1995-1997 г.р.) проводит серию игр за чемпионское звание, младшие хоккеисты (1999-2000 р.н.) – соревнуются за третьи места в национальном первенстве.

11-12 февраля, после смерти Правилова, в трех посвященных ему матчах (два в Харькове, один - на чемпионате мира в Канаде против американского клуба «Сан Хосе Шаркс»), обе команды одержали победы с общим счетом шайб 29:3 (10:1, 9:0, 10:2).

Владимир Кравченко