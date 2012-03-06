Эксперты: Украина так и будет метаться между Западом и Россией

83% экспертов считают, что в ближайшие два-три года Украина будет не в состоянии определиться с единым направлением во внешней политике.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные опроса были обнародованы во время круглого стола в Институте Горшенина. С 15 по 25 декабря 2011 года Институт Горшенина (Киев, Украина) совместно с «Украинским Журналом» (Прага, Чехия) и изданием «Nowa Europa Wschodnia» (Краков, Польша) методом индивидуального экспертного опроса провел исследование о состоянии демократии в Украине и процессе ее интеграции в Евросоюз. Опрошены 25 украинских экспертов, среди которых ведущие украинские научные работники, специалисты в области экономики, культуры, представители неправительственных организаций.

Согласно опросу, 75% экспертов отметили, что в ближайшие два-три года Украина будет не в состоянии определиться с единым направлением во внешней политике, так как выбрали вариант ответа «скорее нет», а 8% – «точно нет». Лишь 17% украинских экспертов считают, что Украина сможет в ближайшее время это сделать. Из них 13% выбрали ответ «точно да», 4% – «скорее да».

67% экспертов считают, что повысить имидж Европейского Союза среди граждан Украины поможет введение безвизового режима с ЕС. Среди событий, которые больше всего будут влиять на рост имиджа ЕС среди украинцев, эксперты называют подписание Соглашения об ассоциации с ЕС (54%), введение Зоны свободной торговли (50%), успехи новых стран-членов ЕС (29%). Только 17% экспертов событием, которое повысит имидж ЕС в Украине, считают Евро-2012, и такое же количество опрошенных (17%) таким событием считает реализацию программы «Восточное партнерство». По мнению всего лишь 4% украинских экспертов, повысить имидж ЕС среди граждан Украины смогло председательство Польши в ЕС, а 17% опрошенных выбрали вариант ответа «иное».

По данным опроса, 66% экспертов считают, что на готовность украинцев к европейской интеграции больше всего влияют региональные отличия между гражданами Украины. Больше половины экспертов (58%) считают значимыми ментальные отличия между украинцами, а каждый второй (50%) – культурные отличия. 37% опрошенных считают, что влияют возрастные, а по 33% - исторические и социальные отличия. Всего 8% экспертов считают существенными и важными национальные отличия между украинцами, а 4% – религиозные и профессиональные отличия. Другой ответ на данный вопрос дали 8% граждан Украины.

54% опрошенных экспертов считают, что программа «Восточное партнерство» в первую очередь интересует представителей политических и общественных организаций. Наиболее важным аспектом «Восточного партнерства» эксперты назвали адаптацию украинского законодательства к требованиям ЕС (58%). Кроме того, среди таких аспектов названа либерализация визового режима с ЕС (46%), усиление энергетической безопасности Украины (42%), сотрудничество в борьбе с коррупцией (38%), научное сотрудничество – гранты, стипендиальные программы (29%) и укрепление гражданского общества (29%). Также важным эксперты считают финансирование программ, целью которых является улучшение административной структуры власти (21%), а также – популяризаторские программы на локальном уровне (культурные, социальные, экономические) (13%). Ответ «другое» выбрали 4% украинских экспертов.

По оценкам экспертов, наиболее активно в евроинтеграционных процессах Украине помогают: Польша, Швеция, Чехия, Великобритания, Германия .

При этом 83% экспертов считают, что Украине наиболее нужна поддержка Германии в процессе евроинтеграции, а также: Польши – 58%, Франции – 54%, Великобритании – 50%, Швеции – 25%.

Как сообщила эксперт Института Горшенина Марина ТКАЧЕНКО, результаты исследований будут презентованы, в частности, и депутатам Европарламента, а также представителям дипломатических корпусов в Украине, журналистам, государственным и неправительственным институтам.