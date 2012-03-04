На четверть увеличилась подростковая преступность

В Харьковской области на протяжении 2011 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 28% - до 1119 преступлений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела защиты прав и свобод детей прокуратуры области Аллу ПРАВОСУД.

По ее данным, преступления совершили 823 несовершеннолетних, из которых 64 находились в состоянии алкогольного опьянения. Среди преступлений, совершенных несовершеннолетними, 70% составляют кражи. Также за год подростки совершили три убийства и два изнасилования.

По мнению А.ПРАВОСУД, к росту подростковой преступности привело увеличение количества беспризорных детей, воспитание детей в социально неблагополучных семьях, ненадлежащая организация воспитательного процесса в учебных заведениях.