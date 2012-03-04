Ученые утверждают, что смогли воспроизвести женскую яйцеклетку

Яйцеклетку можно воспроизвести со стволовой клетки.

«Время переписать учебники», – пишет Радіо "Свобода" со ссылкой на Nature о результатах исследования научных работников из Массачусетса, что в США. Если на протяжении 60 лет ученый мир отталкивался от того, что женщина имеет ограниченный и невосстанавливаемый запас яйцеклеток, то теперь время допустить противоположное. Американским исследователям удалось вырастить яйцеклетки из стволовых клеток молодой женщины.

Группа ученых во главе с Джонатаном Тилли из бостонского Центра репродуктивной биологии считает, что их работа «открывает новое поле деятельности в репродуктивной биологии человека», а доступ к новым клеткам сделает возможными новые способы сохранения фертильности.

Теорию о том, что организм женщины на протяжении детородного возраста не только пользуется заложенным от роду запасом, а производит потенциальные ячейки новых яйцеклеток, Тилли предложил в 2004 году. Тогда ему удалось выделить такие клетки у мышей.

В этот раз ученые использовали ткани яичника, удаленного у 20-летней женщины. Как только биологи выделили из него стволовые клетки (используя специфический протеин Ddx4), их обозначили зеленым флуоресцентным белком. После в лаборатории началось наблюдение за тем, как из отобранных стволовых клеток развиваются незрелые яйцеклетки. Этот процесс длился две недели. По его завершению незрелые яйцеклетки повернули в ткани яичника, которые вживляли под кожу живой мыши, – для обеспечения лучшего снабжения ткани кровью. В конечном счете, сформировались зрелые яйцеклетки.

«Пока нет подтверждений, что эти яйцеклетки являются плодородными. Однако в целом по своим характеристикам они не отличаются от сформированных естественном путем», – говорит Тилли. По его словам, следующим шагом в исследовании будет проверка выведенных в лаборатории яйцеклеток на способность сформировать раннюю стадию эмбриона.