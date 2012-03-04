Судебный эксперт жила на взятки

В Черкассах работники милиции задержали судебного эксперта Черкасского отделения Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы, которая за взятки предоставляла гражданам нужные заключения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, работники Управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями установили, что 53-летняя судэксперт систематически, на протяжении продолжительного времени требовала от юридических лиц и граждан взятки за содействие в ускорении и надлежащем проведении экспертиз, назначенных судебными инстанциями. За взятки она обещала выдавать благоприятные экспертные заключения. Все, кто соглашались на ее требования, получали преимущества во время рассмотрений дел в судах.

Получив разрешение Апелляционного суда Черкасской области, работники милиции применили соответствующие схемы и комбинации для документирования противоправной деятельности эксперта. Как они установили, подозреваемая требовала и получила от местного жителя 500 долларов США взятки за возвращение материалов экспертизы в суд без рассмотрения. Спустя некоторое время, используя предоставленные ей полномочия и с целью получения неправомерной выгоды, эксперт требовала от жителя Черкасской области 1 тыс. долларов США за ускоренное проведение судебной экспертизы.

Получив достаточное количество доказательств противоправной деятельности злоумышленницы, работники управления ГСБЭП задержали женщину в одном из кафе Черкасс, именно тогда, когда эксперт пересчитывала средства, которые получила.

Следственным отделом прокуратуры Черкасской области в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368-4 (Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 12 тыс. до 18 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Работники ГСБЭП проводят мероприятия по установлению и документированию дополнительных фактов противоправной деятельности взяточницы.