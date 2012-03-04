Сборщик металла разобрал ЛЭП

В Бершадском районе Винницкой области работники милиции задержали 35-летний мужчину, который разобрал линию электропередач и похитил 800 метров алюминиевого провода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Винницкой области.

Выяснилось, что мужчина в ночное время на сельской улице разобрал ЛЭП. Ранее у задержанного были проблемы с законом и сейчас установлено, что его разыскивает полиция Молдовы по подозрению в совершении тяжкого преступления.

Похищенный алюминиевый провод мужчина разрезал на куски и сдал в один из пунктов приема металлолома.

По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.