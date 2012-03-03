Добычу сланцевого газа признали безопасной для природы

Эксперты Государственного института геологии Польши (PIG) после исследований на одной из экспериментальных скважин признали безопасной для окружающей среды добычу сланцевого газа по технологии "гидрологического фрекинга".

Как сообщила УНИАН пресс-служба Института, его эксперты проводили это исследование с 13 июня по 13 октября прошлого года по заказу Министерства окружающей среды Польши.

"Почва, воздух и вода, согласно результатам исследования, являются безопасными, если добыча сланцевого газа проводится в соответствии с определенными законом правилами", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, эксперты не выявили загрязнения грунтовых вод химикатами, которые используются в этой технологии, опасных для людей метана и элементов радона, а сейсмологические станции не зафиксировали подземных толчков, связанных с добычей.

"Проведенное исследование, которое стало первым в Польше, не засвидетельствовало никаких изменений в окружающей среде, которые могли бы быть связаны с "гидрологическим фрекингом", - отметили в PIG.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года британская компания 3Legs Resources сообщила о добыче первых залежей сланцевого газа, запасы которого Американское агентство Энергии EIA оценивает в Польше в 5,3 триллиона кубометров.

Польша, ежегодно потребляющая около 14 миллиардов кубометров, благодаря добыче сланцевого газа планирует уменьшить зависимость от импортных поставок, которые почти на 90% обеспечивает российский "Газпром".

Справка УНИАН. Польская власть уже выдала около 90 лицензий на поиск нетрадиционного газа, которые, среди других компаний, получили Exxon Mobil, Chevron, Maraton, ConocoPhillips, Lane Energy.

По данным экспертов, промышленная добыча сланцевого газа возможна через 10-15 лет.