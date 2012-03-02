Выпускников 2012 года в армию не возьмут

Выпускники 2012 года не будут привлечены к весеннему призыву.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, об этом заявил министр обороны Украины Дмитрий САЛАМАТИН, комментируя особенности весеннего призыва 2012 года, связанные с проведением в Украине финальной части Евро-2012.

«Завершение обучения в учебных заведениях на месяц раньше, в мае 2012-го, не повлечет призыва выпускников на военную службу и не ограничит их право на получение высшего образования. Призываю юношей и их родителей не волноваться и спокойно готовиться к вступительной кампании. Министерство обороны обеспечит каждому выпускнику 2012 года право на продолжение образования», - цитирует пресс-служба слова министра.

Д.САЛАМАТИН также уточнил, что начальник Генерального штаба ВСУ Владимир ЗАМАНА специальной телеграммой довел соответствующую информацию до ведома Командования Сухопутных войск, оперативных командований и военных комиссариатов ВСУ.

Справка УНИАН. Весенний призыв 2012 года будет проходить во время подготовки Украины к Евро-2012. Одним из условий подготовки к чемпионату является решение о завершении обучения в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведений I-II степени аккредитации на месяц раньше - в мае 2012 года. Из-за этого призывники, которые заканчивают обучение, могли быть весной призваны на срочную военную службу.