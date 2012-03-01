В Херсоне уже пять часов горит местное кафе

В Херсоне с 14.00 горит кафе при пекарне «Свежая выпечка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области, сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр г. Херсон сегодня в 14.03.

О пожаре сообщили сотрудники учреждения. Пекарня находится на улице Промышленной.

На место происшествия были направлены 5 пожарно-спасательных отделений на автоцистернах. Пожару присвоили повышенный (третий) номер вызова. На момент прибытия спасателей площадь возгорания составляла 100 кв. м.

В 17.00 возгорание удалось локализовать. Ликвидация пожара продолжается. На месте происшествия работают около 40 сотрудников МЧС. Тушение огня значительно усложняется из-за сильного ветра.

По предварительным данным, погибших и травмированных нет. Причина пожара и убытки выясняются.