Проезд в купе подорожает

Стоимость купейного железнодорожного билета в 2012 году поэтапно повысится на 14,3% в рамках ежеквартальной индексации тарифов на перевозку пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА.

По его словам, на социальные виды перевозок в плацкарте и пригородных поездах цены на билеты не повысятся.

В. КОЗАК также отметил, что места в СВ в 2012 году также не подорожают, так как «там цена и так достаточно высокая - в 2,8 раза дороже места в купе».

В. КОЗАК напомнил, что с 2009 года стоимость проезда в купе в Украине не повышалась.

Справка УНИАН. Убытки железных дорог Украины от пассажирских перевозок в 2011 году составили 6,6 млрд. грн.

В 2011 году железные дороги Украины увеличили перевозку грузов на 8,4% по сравнению с 2010 годом - до 469,3 млн. тонн, и перевезли 495,7 млн. пассажиров - на 0,4% больше, чем в 2010 году.