В Украине дорожает бензин

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила на первую декаду марта верхнюю границу ценового коридора на бензин и дизельное топливо на 10 коп/литр.

Об этом УНИАН сообщил секретариат Экспертно-аналитической группы Министерства энергетики и угольной промышленности.

По сообщению, данное решение экспертной группы принято на заседании в среду, 29 февраля.

Отмечается, что изменение ценового коридора вызвано ростом цен на нефть на мировых рынках, а также сезонным ростом спроса на нефтепродукты в начале весны.

В то же время, производители и нефтетрейдеры констатировали, что принятое решение носит временный характер, и договорились на следующем заседании экспертно-аналитической группы пересмотреть цену на топливо на вторую декаду марта, в зависимости от ценовых тенденций на мировом рынке нефти.

Как сообщал УНИАН, на заседании 17 февраля участники Экспертно-аналитической группы поддержали предложение министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО о соблюдении ранее установленного ценового коридора на бензин и дизельное топливо до конца февраля т.г.