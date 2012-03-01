Тейшейра вскоре уедет из Украины

Европейский Союз заменит в порядке ротации главу своего представительства в Украине Жозе Мануэля Пинту ТЕЙШЕЙРА в июле 20012 года.

Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ-Украина" (№ 34 от 1 марта) со ссылкой на свои источники.

"Несмотря на то, что Брюссель четко поддержал в конфликте позицию своего посла, господин ТЕЙШЕЙРА вскоре все же покинет Украину - но не в связи с отзывом, а в порядке ротации. Это состоится не позже июля 2012 года", - сообщает издание.

Газета также сообщает, что Министерство иностранных дел Украины неоднократно предпринимало действия "по борьбе" с главой Представительства ЕС в Украине.

"С 13 февраля в ряде украинских интернет-СМИ было опубликовано не менее пяти материалов, содержащих жесткую критику в адрес посла, с баннерной рекламой их размещения. В представительстве ЕС эти материалы сочли "проплаченными". Собеседники "Ъ" в изданиях, разместивших эти тексты, подтвердили, что они размещались на правах рекламы", - пишет "КоммерсантЪ-Украина".

Издание также со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве Украины отмечает, что МИД действительно причастно к размещению некоторых текстов, вызвавших обеспокоенность ЕС. На этом фоне заявление МИДа было болезненно воспринято в Брюсселе. "Это выглядело как удар не по ТЕЙШЕЙРЕ, а как пренебрежительное отношение к позиции всех 27 стран Евросоюза", - цитирует издание слова своего собеседника в структурах ЕС, который также обратил внимание на совпадение во времени украинского заявления с беспрецедентным обменом обвинениями между ЕС и Беларусью.

"Заявление МИДа по стилю и риторике совпадает с заявлениями белорусского правительства. Но ведь Беларусь находится в состоянии глубокой холодной войны с ЕС, а не на этапе переговоров о подписании соглашения об ассоциации", - цитирует газета заместителя директора фонда ПАУСИ Святослава ПАВЛЮКА.

С.ПАВЛЮК предположил, что МИД Украины надеялся на отзыв представителя ЕС в ответ на обвинения Киева. "Тактика - избежать ответственности за провал во взаимоотношениях с ЕС. Если бы удалось отозвать посла, можно было сказать - видите, кто виноват? И ЕС это признал, отозвав неудачника!", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в МИД Украины заявили, что с растущим удивлением наблюдают за публичными высказываниями посла ЕС в Украине, которые с каждым месяцем все меньше соответствуют тому, что по устоявшимся в международном общении традициям могут себе позволить дипломаты.

"От ситуации вокруг предстоящих выборов мэра города Киева до состояния инвестиционного климата в Украине – все то, что обычно является предметом обсуждения украинских граждан, политиков и экспертов, регулярно становится поводом для комментариев и оценок человека, в чьи официальные функции входит представлять дипломатические интересы интеграционного объединения иностранных государств.

Вопрос даже не столько в тональности высказывания посла ТЕЙШЕЙРЫ, сколько в том, что тот, кто был направлен в Украину как дипломат, и именно в таком качестве воспринимается и в Брюсселе, и в Киеве, самовольно стремится превратиться фактически в участника украинских внутриполитических процессов и публичного дискурса. Мы бы спокойно и даже с радостью наблюдали за «украинизацией» господина ТЕЙШЕЙРЫ, если бы его политологические оценки и суждения воспринимались украинскими гражданами и СМИ как его личное мнение, а не официальная позиция 27 стран-членов Европейского Союза", - сказано в переданном агентству УНИАН комментарии Департамента информационной политики МИД Украины относительно публичной деятельности посла ЕС в Украине.

Мая КОЧИЯНЧИЧ, пресс-секретарь Высокого представителя ЕС Кэтрин ЭШТОН заявила, что замечания МИД Украины в адрес председателя Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэля Пинту ТЕЙШЕЙРЫ являются неоправданными и необоснованными.

"Посол Пинту ТЕЙШЕЙРА и в дальнейшем имеет полное доверие Европейского Союза и поддержку Высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности - вице-президента Европейской комиссии Кэтрин ЭШТОН и Европейской службы внешнего действия", - заявила М.КОЧИЯНЧИЧ.