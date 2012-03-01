Уже три недели киевляне защищают сквер имени Пушиной от застройщиков

Около трех недель киевляне отстаивают часть сквера имени Феодоры Пушиной, которую застройщики намерены уничтожить для строительства очередного торгово-развлекательного центра.

Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Киевский форум».

Как отмечает пресс-служба, зеленая зона, расположенная на углу просп. Академика Палладина и просп. Победы на автомобильной развязке у моста, осталась единственным источником свежего воздуха на оживленной городской магистрали. Вместо этого здесь планируют построить бензозаправочную станцию и торгово-развлекательный комплекс.

Жители микрорайона убеждены, что здесь, на перекрестке дорог и возле домов, не нужны ни автозаправка, ни торгово-развлекательный центр – все это рядом уже есть, а зеленых насаждений в задымленных Беличах – маловато.

По данным «Киевского форума», 18 февраля 2012 года жители собрали подписи против строительства и согласовали обращение к власти. На протяжении недели киевляне неоднократно обращались к разным службам относительно нарушений на строительстве: отбора электроэнергии с проводов генератора, повреждение насаждений во время закладки фундамента ограждения и т. п. Между тем были отправлены официальные коллективные обращения в КГГА, Киевсовет, Святошинскую РГА, районное управление милиции, прокуратуру.

По словам жителей, милиция реагировала пассивно на обращение граждан, никак не препятствуя работам.

24 февраля на протяжении дня застройщики завершили установление 2-метрового металлического ограждения вокруг строительства, а ночью, между 3-ю и 5-ю часами, спилили деревья на участке около 0,5 га.

Днем 25 февраля жители разрушили ограждение и вызвали милиционеров и чиновников с требованием зафиксировать факт массовой вырубки деревьев. Руководитель охранников пытался скрыться, но был задержан, при этом ударил по голове одну из активисток инициативной группы. Представителем Святошинского «Зеленстроя» совместно с заместителем прокурора Святошинского района были составлены протоколы о событиях и о вырубе 84 деревьев – дубов, сосен, акаций, кленов, груш.

В то же время, отмечает «Киевский форум», в столичную прокуратуру поступила искаженная информация: зеленая зона, где происходили события, была названа сквером им. Василия Стуса. В то время как сквер им. Василия Стуса расположен на территории с другой стороны Кольцевой дороги (просп. Академика Палладина), ближе к центру города. Пресс-служба прокуратуры указала адрес: просп. Победы, 138. В действительности, по такому адресу нет никакого здания. «Это просто, как говорят, с потолка, компания Е. при оформлении своих договоренностей с Киевсоветом придумала такой адрес», – убеждены инициативные жители.

«Дерзость рейдеров вызывает возмущение жителей. А поведение власти, которая по сути простого наблюдает, чем завершится борьба граждан за мемориальный сквер им. Феодоры Пушиной, имеющего статус объекта природно-заповедного фонда местного значения, – способствует потере последних иллюзий относительно ее целей и интересов», – отмечает «Киевский форум».