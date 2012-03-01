На Прикарпатье поймали педофила

На Прикарпатье задержан педофил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, 27 февраля 2012 года 30-летний житель Калуша был задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления - насильственного удовлетворения половой страсти неестественном способом в отношении несовершеннолетнего.

Жертвами преступника стали по меньшей мере четверо подростков.

Следственным управлением УМВД в Ивано-Франковской области возбуждено уголовное дело по статьям 153 ч.2, 156 ч.1 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.